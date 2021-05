Niente miracolo di San Gennaro, don Battaglia: “Il sangue parla, è vivo come sete di giustizia” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal sangue di San Gennaro arriva un messaggio di “annunciare, denunciare e rinunciare”. Lo ha detto l’Arcivescovo Metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia nella sua omelia al Duomo dove ha celebrato la liturgia in una delle tre date, il primo sabato di maggio, in cui si celebra la liquefazione del sangue del patrono di Napoli, oltre al 19 settembre e al 16 dicembre. “Annunciamo il Vangelo – ha detto – senza timore, la città ha bisogno del Vangelo per tornare a sperare con la linfa vitale della fiducia e dell’amore nei tanti deserti che sono nei vicoli, nelle periferie, nelle case. Denunciamo ciò che inquina il tessuto sociale, che allontana il popolo dal sogno di Dio di pace giustizia e comunione. Il nostro martire ha mostrato che un credente non arretra di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Daldi Sanarriva un messaggio di “annunciare, denunciare e rinunciare”. Lo ha detto l’Arcivescovo Metropolita di Napoli don Mimmonella sua omelia al Duomo dove ha celebrato la liturgia in una delle tre date, il primo sabato di maggio, in cui si celebra la liquefazione deldel patrono di Napoli, oltre al 19 settembre e al 16 dicembre. “Annunciamo il Vangelo – ha detto – senza timore, la città ha bisogno del Vangelo per tornare a sperare con la linfa vitale della fiducia e dell’amore nei tanti deserti che sono nei vicoli, nelle periferie, nelle case. Denunciamo ciò che inquina il tessuto sociale, che allontana il popolo dal sogno di Dio di pacee comunione. Il nostro martire ha mostrato che un credente non arretra di un ...

anteprima24 : ** Niente miracolo di San Gennaro, don Battaglia: 'Il #Sangue parla, è vivo come sete di giustizia' **… - COLIZZIALMERICO : #Napoli, niente #miracolo di San #Gennaro: come a dicembre 2020 e per la seconda volta di seguito, il #sangue del… - Mcclane272 : 19.22...assembramenti al duomo di #Napoli e quindi niente miracolo per il momento. Si continua a pregare(e ad agita… - elettrone_jazz : @info_zampa @maurizioacerbo @violet6femme @EP_President @EnricoLetta @Europarl_EN @pfmajorino Grazie, non che mi as… - RynaRaptor : @Finally_Andre Vabbè quindi? Niente di nuovo alla fine. La Champions rimane un miracolo -