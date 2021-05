Nelle FP3 brilla Nakagami, ma che paura per Marc Marquez (Di sabato 1 maggio 2021) Grande paura negli ultimi minuti della FP3 della MotoGP: Marc Marquez, durante il suo ultimo tentativo veloce perde il controllo della sua Honda alla curva 7, la sinistra veloce da fare tutta in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Grandenegli ultimi minuti della FP3 della MotoGP:, durante il suo ultimo tentativo veloce perde il controllo della sua Honda alla curva 7, la sinistra veloce da fare tutta in ...

Advertising

fanpage : Brutta caduta per Marquez a #Jerez #1maggio - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP 2021, #Jerez: nelle #FP3 brilla #Nakagami, ma che paura per #MarcMarquez - Gazzetta_it : #MotoGP 2021, #Jerez: nelle #FP3 brilla #Nakagami, ma che paura per #MarcMarquez - Flaccomen : RT @gponedotcom: Marc Marquez cade nelle FP3 e distrugge la propria Honda!: FOTOGALLERY - Prima caduta per lo spagnolo da quando è rientrat… - motorboxcom : #MotoGP Nelle #FP3 dello #SpanishGP spunta a sorpresa il giapponese Taka #Nakagami. In #Q2 sia #Bagnaia che… -