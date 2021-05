Nazionale | lunedì i vaccini per 40 Azzurri convocabili per gli Europei

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo la decisione di vaccinare tutti gli atleti che rappresenteranno l’Italia all’Olimpiade di Tokyo, è arrivata l’autorizzazione del Governo, per la precisione della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, a tutelare anche glidi Mancini in vista degli. Quindi, come riporta la Gazzetta dello Sport,si procederà al vaccino per 40 calciatori dellaitalianaper la chermesse europea. I giocatori si recheranno dunque nei due hub vaccinali messi a disposizione della Federazione (lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano) in base alle aree geografiche di appartenenza dei club. Qui riceveranno la prima dose di vaccino. Di certo non AstraZeneca, che non permetterebbe il richiamo nei tempi necessari. La scelta ...