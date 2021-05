Nave “Comandante Foscari”: soccorre 49 migranti a 75miglia da Tripoli (Di sabato 1 maggio 2021) Marina Militare: Nave “Comandante Foscari” soccorre 49 persone su un gommone sovraffollato a 75 miglia nautiche a nord di Tripoli Il Pattugliatore della Marina Militare: Nave “Comandante Foscari”, impegnato nell’Operazione Mare Sicuro (OMS) ha soccorso, oggi, 49 persone a bordo di un gommone sovraffollato e alla deriva in acque internazionali, a circa 75 miglia nautiche Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Marina Militare:49 persone su un gommone sovraffollato a 75 miglia nautiche a nord diIl Pattugliatore della Marina Militare:”, impegnato nell’Operazione Mare Sicuro (OMS) ha soccorso, oggi, 49 persone a bordo di un gommone sovraffollato e alla deriva in acque internazionali, a circa 75 miglia nautiche

Ultime Notizie dalla rete : Nave Comandante Crociere, MSC conferma partenze da Ancona per il 2021 ... per itinerari settimanali verso Grecia, Croazia, Montenegro, Bari e Trieste e sarà la nave da ... il contrammiraglio Enrico Moretti, comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, e una ...

Crociere, la ripartenza di Costa Smeralda: all'imbarco e a bordo sicurezza al primo posto La Capitaneria di Porto " Guardia Costiera di Savona " spiega il Comandante della Capitaneria di ... È la prima nave della compagnia italiana a riprendere a operare nel 2021, dando ufficialmente inizio ...

Crociere: Costa riparte con l'ammiraglia Smeralda da Savona (ANSA) - SAVONA, 01 MAG - Costa Smeralda, ammiraglia di Costa Crociere, parte oggi dal porto di Savona per una crociera di una settimana in Italia. È la prima nave della compagnia italiana a riprender ...

