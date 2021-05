Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue non si scioglie (Di sabato 1 maggio 2021) commenta Il sangue di San Gennaro non si è sciolto al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di Napoli. La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall'Arcivescovo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) commenta Ildi Sannon si è sciolto al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di. La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall'Arcivescovo ...

NicolaMorra63 : Non va assolutamente bene! Napoli, e soprattutto Napoli Est, meritano tutta l'attenzione possibile. - LegaSalvini : Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napo… - fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue non si scioglie #napoli - IlBuonFabio : Non dico nemmeno l’attacco di Napoli o Atalanta, ma con l’attacco del Sassuolo eri avanti 3-0 MINIMO. Pochezza offensiva assurda. -