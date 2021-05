Napoli, il miracolo di San Gennaro non si ripete nemmeno a maggio. Battaglia: «Ma il sangue è sempre vivo nella sofferenza» (Di sabato 1 maggio 2021) Non si è sciolto il sangue di San Gennaro in occasione del miracolo di maggio, il terzo dell'anno, quello che ricorda la traslazione delle reliquie del martire dall'agro flegreo alle... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 maggio 2021) Non si è sciolto ildi Sanin occasione deldi, il terzo dell'anno, quello che ricorda la traslazione delle reliquie del martire dall'agro flegreo alle...

Bagarotzo : RT @repubblica: San Gennaro, il miracolo non si è ripetuto - repubblica : San Gennaro, il miracolo non si è ripetuto - ciropellegrino : #SanGennaro, non si è sciolto il sangue: non si è ripetuto il miracolo di maggio alle 19,16 - Mcclane272 : 19.22...assembramenti al duomo di #Napoli e quindi niente miracolo per il momento. Si continua a pregare(e ad agita… - papageno_1794 : Sto seguendo la diretta del miracolo di San Gennaro su canale21. Ma l’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia come di… -