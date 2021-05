Napoli: “Il lavoro rappresenta la più grave emergenza sociale” (Di sabato 1 maggio 2021) “Celebriamo il Primo Maggio pochi giorni dopo la Festa della Liberazione. Ho sempre ritenuto che questa prossimità di calendario non possa esser ritenuta una semplice coincidenza”. Esordisce così il sindaco Vincenzo?Napoli, nel suo messaggio ai cittadini. “ ‘Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero’. Queste parole del partigiano socialista Sandro Pertini, il compianto Presidente delle Repubblica, sono ancora di straordinaria attualità. rappresentano un monito solenne ed al tempo stesso un chiaro programma politico che ispira la nostra Costituzione. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Oggi più che mai il lavoro, specialmente nel ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) “Celebriamo il Primo Maggio pochi giorni dopo la Festa della Liberazione. Ho sempre ritenuto che questa prossimità di calendario non possa esser ritenuta una semplice coincidenza”. Esordisce così il sindaco Vincenzo?, nel suo messaggio ai cittadini. “ ‘Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero’. Queste parole del partigiano socialista Sandro Pertini, il compianto Presidente delle Repubblica, sono ancora di straordinaria attualità.no un monito solenne ed al tempo stesso un chiaro programma politico che ispira la nostra Costituzione. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul. Oggi più che mai il, specialmente nel ...

gennaromigliore : Sono in campo per una #Napoli più connessa, più sostenibile, più sicura. Per farlo tre grandi sfide: ricucire rappo… - falitalia : @AchiLuongo @ramella_f @carloalberto @fabotind @DomaniGiornale Ma non costerebbe meno creare il lavoro di Roma a Bari, Napoli o Foggia? - SDracopoulou : RT @FranceenItalie: L'ambasciatore @chr_masset ha rimesso a #Napoli le insegne di Chevalier de l'Ordre national du Mérite a Elda Morlicchio… - AndreaTerrabusi : @Mario11112443 @QRepubblica @federiconovella Hai fatto un calcolo di quante prese per il culo ha fatto il vostro mo… - FelixAgresti : @danieletriolo @FabRavezzani Gli infortuni e il rendimento dipendono al 90% dalla preparazione fisica e dai metodi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lavoro Primo maggio, sindacati in piazza. Cgil, Cisl e Uil: giornata di mobilitazione e rabbia ... a Brescia l'omaggio ai lavoratori di un centro vaccinale; a Napoli il sindacato ha scelto un simbolo di attualità della lotta per il lavoro, lo stabilimento Whirlpool. Landini: 'Lunedì arriverà una ...

Galleria Vittoria, tre settimane perdute: ecco perché a Napoli è tutto fermo ... per adesso, non abbiamo visto granché; abbiamo fatto anche un passaggio (uno solo, però) a notte fonda e nemmeno in quel momento siamo riusciti a scorgere qualcuno al lavoro. ... Il testo completo ...

Qui Napoli - Il report del lavoro odierno Calcio Casteddu 1 maggio, Mattarella depone corona di fior all'Inail Roma, 1 maggio 2021 - Celbrazioni in tutta Italia per l'1 maggio. In occasione della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori al monume ...

Gasp, i complimenti di Panucci: “Atalanta, lavoro e valori” Il tecnico nerazzurro riceve grandi complimenti da Christian Panucci dalle colonne della Gazzetta dello Sport: “Il lavoro paga, ma solo se ci sono idee “Il lavoro paga: l’Atalanta è una squadra di val ...

... a Brescia l'omaggio ai lavoratori di un centro vaccinale; ail sindacato ha scelto un simbolo di attualità della lotta per il, lo stabilimento Whirlpool. Landini: 'Lunedì arriverà una ...... per adesso, non abbiamo visto granché; abbiamo fatto anche un passaggio (uno solo, però) a notte fonda e nemmeno in quel momento siamo riusciti a scorgere qualcuno al. ... Il testo completo ...Roma, 1 maggio 2021 - Celbrazioni in tutta Italia per l'1 maggio. In occasione della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori al monume ...Il tecnico nerazzurro riceve grandi complimenti da Christian Panucci dalle colonne della Gazzetta dello Sport: “Il lavoro paga, ma solo se ci sono idee “Il lavoro paga: l’Atalanta è una squadra di val ...