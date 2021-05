Napoli, il cantante neomelodico Tony Colombo non rispetta il coprifuoco: multato insieme alla moglie Tina Rispoli (Di sabato 1 maggio 2021) Il neomelodico Tony Colombo e la sua consorte Tina Rispoli sono stati sanzionati giovedì sera dalla polizia del commissariato di Acerra per non aver rispettato le misure anti Covid-19. I due sono stati “beccati” fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito. E cioè non hanno rispettato il coprifuoco. I due si stavano allontanando, assieme ad altre due persone, a bordo di un’autovettura, da un locale a Casalnuovo, dove erano state segnalate numerose persone che stavano cenando all’interno del ristorante, sfidando l’ora X. I poliziotti una volta sul posto hanno sorpreso 43 persone, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e, secondo gli investigatori, stavano festeggiando un compleanno. Tutte sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Ile la sua consortesono stati sanzionati giovedì sera dpolizia del commissariato di Acerra per non averto le misure anti Covid-19. I due sono stati “beccati” fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito. E cioè non hannoto il. I due si stavano allontanando, assieme ad altre due persone, a bordo di un’autovettura, da un locale a Casalnuovo, dove erano state segnalate numerose persone che stavano cenando all’interno del ristorante, sfidando l’ora X. I poliziotti una volta sul posto hanno sorpreso 43 persone, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e, secondo gli investigatori, stavano festeggiando un compleanno. Tutte sono ...

