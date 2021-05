Napoli-Cagliari | previsione tattica e probabili formazioni

(Di sabato 1 maggio 2021) Gli azzurri per la Champions, i sardi per la salvezza. Ladiin programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio Maradona, per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

apetrazzuolo : CDM - Napoli, Ospina indisponibile, col Cagliari ci sarà ancora Meret che eserciterà così il sorpasso nella strateg… - napolimagazine : CDM - Napoli, Ospina indisponibile, col Cagliari ci sarà ancora Meret che eserciterà così il sorpasso nella strateg… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI-CAGLIARI, LE ULTIME GATTUSO HA DECISO, ECCO CHI GIOCHERA' IN ATTACCO. LE MOSSE DEL MISTER AZZURRO, I DETTAGL… - sscraffaele : RT @ruotebucate: Domenica ore 15:00 Napoli-Cagliari Il resto è fuffa - _SiGonfiaLaRete : #NapoliCagliari, ecco le possibili scelte di #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Goal.com

... a novembre in Nazionale, a metà febbraio nel riscaldamento di- Juventus, per un'infrazione ... Colci sarà ancora Meret che, eserciterà così il sorpasso su Ospina nella strategia dell'...Il portiere ha superato la distrazione muscolare, ma non potrà riaggregarsi al gruppo prima della prossima settimana Non ci sarà David Ospina, tra i pali del, domani, contro il. Il portiere ha risolto la distrazione muscolare che lo aveva messo fuori uso, ma adesso è alle prese con la lombalgia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.Il Cagliari ha riscoperto Alessandro Deiola e il centrocampista classe 1995 ha ripagato la fiducia. Verso la trasferta di Napoli porta in dote anche qualità da talismano… RITORNO. A volte ritornano. A ...Parma e Verona sono le prossime avversarie del Torino, l’una prima si sa che ormai può attendere solo che l’aritmetica sancisca che è retrocessa e la seconda non ...