Napoli 1970 | attorno al San Paolo sono cresciuti i palazzi | la curva A non si vede più

È appena iniziata la primavera del 1970. A Pasquale restano due anni di lavoro, poi andrà in pensione. Verso le cinque del pomeriggio, faceva quattro passi per via Lepanto, dal vinaio si è fatto spillare due bottiglie di uva fragolina. Don Pasquà assaggiate. Poi un'affacciata alla genepesca. Io ti pago il coroniello, ma tu non è che mi dai una cosa per un'altra? Don Pasquà non vi preoccupate. Allora me lo passo a prendere dopo che torno a casa, mo sto facendo due passi. Don Pasquà a disposizione. Pasquale si allunga a via Leopardi e si pianta davanti all'Uccelleria flegrea, nel cuore del miglior commercio al minuto di Fuorigrotta. Il concerto degli strepiti e dei cinguettii di tutti quegli uccelli, chi grosso chi colorato chi minuscolo chi nerissimo, rintrona nello spazio angusto del locale e trova sulla strada una via di fuga che attira prima l'orecchio e poi ...

