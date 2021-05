Nando Orsi, dalle sliding doors con Conte alla figlia d’arte fino al gran rifiuto (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto su FerNando Orsi, detto Nando. Cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì tra i professionisti nel 1979 con il Siena in Serie C2. Dal 1980 al 1982 giocò con il Parma. Nella stagione 1982-1983 venne acquistato dalla Lazio in Serie B e, al termine della stagione, conquistò la promozione in Serie A. Con i biancocelesti giocò fino al 1985. Una parentesi importante (quattro stagioni) all’Arezzo e la chiusura con la Lazio, dal 1989 al 1998. Dopo il ritiro è stato allenatore dei portieri degli Aquilotti, poi ha seguito Mancini come vice. Ha guidato anche Livorno e Ternana, da primo allenatore, prima di dedicarsi alla carriera da commentatore tecnico ed opinionista. Diversi retroscena raccontati in un’intervista a ‘Fantagazzetta’: “Nell’estate del 2006 ero vicino ad allenare l’Arezzo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto su Fer, detto. Cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì tra i professionisti nel 1979 con il Siena in Serie C2. Dal 1980 al 1982 giocò con il Parma. Nella stagione 1982-1983 venne acquistato dLazio in Serie B e, al termine della stagione, conquistò la promozione in Serie A. Con i biancocelesti giocòal 1985. Una parentesi importante (quattro stagioni) all’Arezzo e la chiusura con la Lazio, dal 1989 al 1998. Dopo il ritiro è stato allenatore dei portieri degli Aquilotti, poi ha seguito Mancini come vice. Ha guidato anche Livorno e Ternana, da primo allenatore, prima di dedicarsicarriera da commentatore tecnico ed opinionista. Diversi retroscena raccontati in un’intervista a ‘Fantagazzetta’: “Nell’estate del 2006 ero vicino ad allenare l’Arezzo ...

