Musica | addio a Al Schmitt | maestro del suono vincitore di 19 Grammy

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) New York, 1 mag. - (Adnkronos) - Il produttore discografico statunitense Aldeldi numerosi premiche ha progettato o prodotto dischi di Frank Sinatra, Ray Charles, Paul McCartney, Bob Dylan, Jefferson Airplane e molti altri artisti, è morto nella sua casa di Bell Canyon, nell'area di Los Angeles, in California, all'età di 91 anni. La notizia della scomparsa, annunciata dalla moglie Lisa, è stata pubblicata dal "New York Times". Per 60 anni Alha dimostrato nel mondo discografico abili capacità ingegneristiche e un sesto senso per rendere grandi canzoni nate dalle sue collaborazioni con dozzine di musicisti e cantanti: era rinomato, infatti, per la sua capacità di apportare cambiamenti sottili ma qualificanti ...