Ms Marvel | prima foto di Iman Vellani con il costume di Kamala Khan

(Di sabato 1 maggio 2021) Ecco le primedinei panni diin Ms., nuova serie che sarà distribuita in streaming su Disney+ Just Jared ha condiviso su Twitter le primeche ritraggonocon indosso ildi, protagonista di Ms., nuovo show targatoche sarà distribuito in streaming su Disney+. Come riportato da ComingSoon.net, le duecondivise da Just Jared hanno consentito ai fan di dare il primo sguardo al look finale dinei panni diin Ms.. A giudicare dai due ...

anche nel sequel di Captain, in arrivo nel 2022 . Lafoto di Iman Vellani nei panni di Ms.Il piano dellaè quello di dare all'alter ego di Kamala Khan, a She - ...Si muove qualcosa attorno ad una delle serie Disney+ che lancerà un nuovo personaggio del MCU. Stiamo parlando di Ms.supereroina americana - pakistana annunciata ormai due anni fa assieme a serie come Moon Knight e She - Hulk . Dopo i ritardi dovuto in gran parte alla pandemia da Covid - 19, ora le ...Killian Scott in trattative per unirsi al cast di Secret Invasion, la nuova serie originale dei Marvel Studios che debutterà su Disney+.