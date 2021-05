MotoGP | Valentino Rossi | “Ho più potenziale di così Morbidelli merita la moto ufficiale | fa paura”

(Di sabato 1 maggio 2021) Sabato estremamente complesso per, che non è riuscito ad andare oltre un deludente 17mo posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Il Dottore scatterà soltanto dalla sesta fila nella gara di domani e la rimonta appare estremamente difficile, anche perché il centauro di Tavullia ha dei problemi con il grip e soffre quando gli pneumatici si usurano. L’alfiere della Yamaha Petronas, che nelle prime tre gare della stagione ha collezionato appena quattro punti e una caduta, non riesce a trovare il bandolo della matassa, tra l’altro su un circuito a lui particolarmente congeniale e in cui ha vinto sette volte in carriera.ha analizzato la situazione nelle consuete ...

Anche qui, dove le Yamaha volano, con Fabio Quartararo in pole position e Franco Morbidelli subito lì attaccato,Rossi non riesce a trovare un ritmo accettabile: 15° in FP3, anche se ...GP Spagna Yamaha Petronas SRT 2021 - Ennesima qualifica da dimenticare perRossi che domani nel Gran Premio di Spagna scatterà dalla 17esima casella, sesta fila. Una gara che si ...Sabato estremamente complesso per Valentino Rossi, che non è riuscito ad andare oltre un deludente 17mo posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena s ...Valentino Rossi finisce le qualifiche a Jerez de la Frontera, per la seconda volta consecutiva, in 17° posizione ...