MotoGP, Valentino Rossi e la nuova dimensione dell’obiettivo zona punti (Di sabato 1 maggio 2021) Per Valentino Rossi le difficoltà sono ormai croniche. In qualifica il Dottore è sprofondato nei bassifondi della classifica e non riesce in alcun modo a tirarsi fuori dalle attuali sabbie mobili. Anche quest’oggi, a Jerez de la Frontera, mentre i compagni di marca Fabio Quarataro e Franco Morbidelli si sfidavano all’arma bianca per la pole position, il quarantaduenne di Tavullia ha dovuto accontentarsi di una mesta diciassettesima posizione, che domani lo farà scattare dalla sesta fila e, ovviamente, gli imporrà obiettivi decisamente più modesti di quelli a cui era abituato a lottare in un passato neppure troppo lontano. Francamente, per Rossi ora come ora è difficile individuare un traguardo più ambizioso dell’ingresso in zona punti. Il podio e le posizioni subito a ridosso sono lontani anni luce e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Perle difficoltà sono ormai croniche. In qualifica il Dottore è sprofondato nei bassifondi della classifica e non riesce in alcun modo a tirarsi fuori dalle attuali sabbie mobili. Anche quest’oggi, a Jerez de la Frontera, mentre i compagni di marca Fabio Quarataro e Franco Morbidelli si sfidavano all’arma bianca per la pole position, il quarantaduenne di Tavullia ha dovuto accontentarsi di una mesta diciassettesima posizione, che domani lo farà scattare dalla sesta fila e, ovviamente, gli imporrà obiettivi decisamente più modesti di quelli a cui era abituato a lottare in un passato neppure troppo lontano. Francamente, perora come ora è difficile individuare un traguardo più ambizioso dell’ingresso in. Il podio e le posizioni subito a ridosso sono lontani anni luce e ...

Eurosport_IT : Forza @ValeYellow46, non smettere di combattere ?? ?? - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - SkySportMotoGP : Il team VR46 di Valentino Rossi in MotoGP dal 2022 al 2026 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - yuilp : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Jerez, Valentino #Rossi: 'Non abbiamo particolari idee. #Morbidelli? Merita la moto ufficiale' @MotoGP @ValeYello… - corsedimoto : MOTOGP - Piccolo spiraglio di luce per Valentino #Rossi nel sabato di qualifiche, dove spende anche due parole per… -