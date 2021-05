MotoGP | Razali | “Valentino Rossi non va male | ma i giovani vanno più forte”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021)scatterà dalla 17ma piazzola nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Il Dottore fatica troppo su uno dei tracciati da lui più amati (qui ha vinto sette volte in carriera), soffre uno scarso grip soprattutto sul posteriore e paga a caro prezzo l’usura degli pneumatici. Le criticità erano già emerse durante le prove libere di ieri, oggi pomeriggio si sono confermate durante le qualifiche e così il centauro di Tavullia dovrà partire dalla sesta fila nella gara di domani. L’inizio di stagione è davvero difficile per l’alfiere della Yamaha Petronas, che nelle prime tre gare disputate ha collezionato appena quattro punti e una caduta in Portogallo. Si sperava in un’inversione di rotta in Spagna, ma per il momento la musica non è cambiata. Il 42enne deve ...