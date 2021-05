MotoGP, Marc Marquez in ospedale a Jerez dopo la caduta. Nessuna complicazione per lo spagnolo (Di sabato 1 maggio 2021) Prima caduta al rientro dopo il lungo stop per infortunio da parte di Marc Marquez, protagonista stamane di un brutto incidente nella fase conclusiva della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. dopo un weekend pulito a Portimao, l’otto volte campione del mondo è scivolato proprio sulla pista in cui si era procurato la frattura all’omero lo scorso luglio. Il 28enne nativo di Cervera, autore di una buona prima parte di FP3 sul ritmo con gomme usate, ha provato la simulazione di qualifica con un set di pneumatici soft nuovi in modo da guadagnarsi il pass diretto per il Q2 (riservato ai primi 10 della combinata). Nel corso di un time-attack abbastanza efficace, Marquez ha perso però l’anteriore della sua ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Primaal rientroil lungo stop per infortunio da parte di, protagonista stamane di un brutto incidente nella fase conclusiva della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Mondialeun weekend pulito a Portimao, l’otto volte campione del mondo è scivolato proprio sulla pista in cui si era procurato la frattura all’omero lo scorso luglio. Il 28enne nativo di Cervera, autore di una buona prima parte di FP3 sul ritmo con gomme usate, ha provato la simulazione di qualifica con un set di pneumatici soft nuovi in modo da guadagnarsi il pass diretto per il Q2 (riservato ai primi 10 della combinata). Nel corso di un time-attack abbastanza efficace,ha perso però l’anteriore della sua ...

