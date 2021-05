MotoGP | Johann Zarco | “Sono soddisfatto di questa qualifica La Ducati ha il potenziale necessario per far bene”

(Di sabato 1 maggio 2021)esprime il proprio pensiero al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, quarto appuntamento della2021. Il transalpino ha completato al sesto posto la Q2 con un margine di 229 millesimi di ritardo dalla pole-position del francese Fabio Quartararo (Yamaha). Hai microfoni di Speedweek.com il transalpino ha affermato: “di. La seconda fila è molto importante a Jerez. Oggi i tempi erano molto più veloci rispetto a venerdì, è stato piuttosto difficile per me. Non siamo riusciti a trovare un assetto ideale. Manca ancora qualcosina. Continuiamo a lavorare ed a cercare soluzioni”. L’alfiere di casa Pramac ha continuato dicendo: “Oggi la moto funziona abbastanza. ...

Bene ancheZarco su Ducati Pramac mentre Miller è parso più in difficoltà nonostante una buona qualifica. Tra le Ktm può spiccare Binder . In casa Suzuki alti e bassi, sia Rins che Mir non ...Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gp di Spagna, quarta prova del mondialein programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota francese della Yamaha ufficiale, leader ...Zarco (...Johann Zarco esprime il proprio pensiero al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, quarto appuntamento della MotoGP 2021. Il transalpino ha completato al sesto posto la Q2 con un mar ...Jerez de la Frontera, 1 maggio 2021 – Ancora grande equilibrio in Moto gp anche nel gran premio di Spagna. Fabio Quartararo si conferma tra i più in forma del momento ma in gara la sua Yamaha dovrà ri ...