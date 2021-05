MotoGP, GP Spagna. Marquez correrà le qualifiche dopo la caduta: c’è l’ok dei medici (Di sabato 1 maggio 2021) Marc Marquez ci sarà nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo, protagonista di una brutta caduta sul circuito di Jerez durante le FP3, è stato dichiarato “Fit” e dunque arruolabile per il resto del weekend. Il rider della Honda, finito rovinosamente contro le protezioni ad alta velocità, ha effettuato per precauzione una radiografia al centro medico e poi una Tac cranio-cervicale all’ospedale. Questione di precauzione, in quanto Marquez lamentava contusioni all’omero sinistro e alla cervicale dopo la botta. Ma il pilota di Cervera sarà al via già dalla Q1, per cercherà di accedere alla seconda fase di qualifiche decisiva per la pole. GUARDA IL VIDEO DELLA caduta After his check, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Marcci sarà nelledel Gran Premio didi. Il pilota spagnolo, protagonista di una bruttasul circuito di Jerez durante le FP3, è stato dichiarato “Fit” e dunque arruolabile per il resto del weekend. Il rider della Honda, finito rovinosamente contro le protezioni ad alta velocità, ha effettuato per precauzione una radiografia al centro medico e poi una Tac cranio-cervicale all’ospedale. Questione di precauzione, in quantolamentava contusioni all’omero sinistro e alla cervicalela botta. Ma il pilota di Cervera sarà al via già dalla Q1, per cercherà di accedere alla seconda fase didecisiva per la pole. GUARDA IL VIDEO DELLAAfter his check, ...

SkySportMotoGP : MotoGP Jerez, Bastianini: 'I nomi delle mie moto si ispirano a Dragon Ball'. VIDEO #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - Eurosport_IT : Forza @ValeYellow46, non smettere di combattere ?? ?? - SkySportMotoGP : MotoE, GP Spagna: Granado il più veloce nelle libere di Jerez, 4° Zaccone #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - repubblica : MotoGp, Gp Spagna: Marquez cade nelle libere. In ospedale per accertamenti - sportface2016 : #Marquez, dopo la paura arriva l'ok dei medici: il pilota della Honda correrà le qualifiche dello #SpanishGP di… -