MotoGP | GP Spagna 2021 Nella FP3 svetta Nakagami 15° Valentino Rossi Violenta caduta di Marc Marquez

(Di sabato 1 maggio 2021) A Jerez de la Frontera è andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio didi, al termine della quale sono stati stabiliti i dieci piloti che questo pomeriggio avranno il diritto di accedere direttamente al Q2, evitandosi così le forche caudine del primo turno di qualifiche. La combinazione rappresentata dalle temperature più fresche rispetto al pomeriggio di venerdì e dalla pista più gommata di quanto non lo fosse ieri, ha consentito un miglioramento di massa. Alfine, il tempo più rapido in assoluto viene realizzato da Takaaki, unico a ottenere un crono valido al di sotto del muro dell’1’37”. Il giapponese ha concluso un giro in 1’36”985, anche se va riato come Franco Morbidelli avesse completato una tornata in 1’36”684, cancellato però per aver attivato il ...