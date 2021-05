Mossad a Washington Perché Blinken ha incontrato gli 007 israeliani

(Di sabato 1 maggio 2021) Questa settimana, mentre a Vienna si teneva una nuova tornata di negoziati sul possibile ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul nucleare iraniano Jcpoa, aarrivavano i vertici dei servizi segreti e della sicurezza nazionale di Israele. All’ultimo minuto, a causa delle recenti tensioni a Gaza ha dovuto rinunciato al viaggio Aviv Kochavi, il Ramatkal, ossia il capo di stato maggiore dell’esercito. In cima all’agenda l’Iran, poi il Libano e la Siria, e in generale la sicurezza e la difesa di una regione complessa – il Medio Oriente – da cuisi sta sganciando affidando agliun ruolo di viceré, anche come conseguenza degli Accordi di Abramo. Due incontri di alto livello. Il più recente, giovedì, tra il segretario di Stato americano Antonye il capo della...

Ultime Notizie dalla rete : Mossad Washington

ilGiornale.it

... non solo attraverso il, pur avendo ormai chiaro che l'era trumpiana è conclusa e il ritorno ... ma già a maggio dovrebbe venire siglato un primo accordo secondo le previsioni di. ...... Meir Ben - Shabbat , il capo di stato maggiore delle forze di difesa, Aviv Kochavi , il capo dell'intelligence militare, Tamir Hayman , e il direttore del, Yossi Cohen , saranno a...Usa-Israele: fonti stampa, incontro Blinken-Cohen a Washington per colloqui su nucleare Iran Il segretario di Stato Usa, Anthony ...Puntualmente, come annunciato, l’Iran ha avviato l’arricchimento dell’uranio al 60%: una dichiarata risposta al “terrorismo nucleare” addebitato al Mossad, principale ... Iran e gli Usa - per far ...