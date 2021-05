Morti sul lavoro in Italia: in tre mesi sono 185 (Di sabato 1 maggio 2021) MESTRE – “Nei primi tre mesi del 2021 sono 185 le vittime sul lavoro registrate in Italia (+11,4% rispetto al primo trimestre 2020). E sono 154 i decessi rilevati in occasione di lavoro, mentre 31 sono quelli verificatisi in itinere. Ad incidere nell’incremento è stata certamente anche la pandemia, ma sappiamo che la quotidianità lavorativa uccide di più del Covid”. È la prima lettura dei più recenti dati sull’emergenza Morti bianche, elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, nelle parole del suo Presidente, l’Ingegner Mauro Rossato. “Si tratta di una proiezione molto tragica – sottolinea Rossato – in cui si percepiscono le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ma, come sostiene INAIL, le ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) MESTRE – “Nei primi tredel 2021185 le vittime sulregistrate in(+11,4% rispetto al primo trimestre 2020). E154 i decessi rilevati in occasione di, mentre 31quelli verificatisi in itinere. Ad incidere nell’incremento è stata certamente anche la pandemia, ma sappiamo che la quotidianità lavorativa uccide di più del Covid”. È la prima lettura dei più recenti dati sull’emergenzabianche, elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sulVega Engineering di Mestre, nelle parole del suo Presidente, l’Ingegner Mauro Rossato. “Si tratta di una proiezione molto tragica – sottolinea Rossato – in cui si percepiscono le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ma, come sostiene INAIL, le ...

