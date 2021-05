Morte Maradona | la perizia inchioda i medici | “Diego poteva essere salvato”

(Di sabato 1 maggio 2021). Dallaarrivano clamorose notizie che arrivano sulladiArmando. Per gli inquirenti argentini, El Pibe era in pericolo di vita già 12 ore prima ma non è stato monitorato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, laalle proprie responsabilità il l team sanitario che si è preso cura diArmandoSULLADIGli esperti ufficiali convocati dalla Procura Generale di San Isidro, che stanno indagando sulladihanno concluso la. Le conclusioni si dividerebbero in 13 punti. La ...

E' una delle conclusioni della commissione interdisciplinare convocata dalla Procura generale di San Isidro per far luce sulladi Diego Armando, avvenuta il 25 novembre 2020 all'età di ...Nei giorni precedenti alla sua, Diego Armandofu 'abbandonato al suo destino' dall'equipe medica che lo aveva in cura, il team sanitario che lo curò in maniera 'inadeguata, imperfetta e sconsiderata'. È una delle ...Continuano le indagini sulla morte di Diego Armando Maradona: consegnato al procuratore un fascicolo di 70 pagine con importanti dettagli ...Depositate le conclusioni della Commissione interdisciplinare nominata per fare piena luce sulla morte di Diego Armando Maradona ...