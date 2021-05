Mondiale Endurance - 6 Ore di Spa | storica vittoria per la Toyota

(Di sabato 1 maggio 2021) La 6 Ore di Spa-Francorchamps ha ufficialmente aperto i giochi del2021 e l'era delle Hypercar. Dopo aver conquistato una doppietta in qualifica ieri, oggi laha dovuto faticare parecchio per portarsi a casa lafinale: a vincere è stato l'equipaggio #8 formato da Buemi, Nakajima e Hartley. La Alpine debutta nella categoria con un buon secondo posto con la A480 #36 guidata da Negrao, Vaxivière e Lapierre. Terza posizione per l'altra GR010 Hybrid #7 guidata da Conway, Kobayashi e Lopez, dopo una gara tutta in salita. Gara combattuta. Il debutto delle nuove Hypercar ha riservato diversi colpi di scena che ci hanno fatto assistere a uno spettacolo diverso dalla solita cavalcata solitaria della. Al netto delle polemiche sul Balance of Performance, di cui ...

Volano le Toyota nelle qualifiche di Spa Francorchamps in Belgio, primo appuntamento del WEC 2021. Kamui Kobayashi ha fermato il cronometro sul 2'00 747 mezzo secondo più veloce del compagno di box Kazuki Nakajima, che ha completato la prima fila tutta Hypercar Toyota in 2'01 266.