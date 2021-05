Monaco-Lione domenica 2 maggio | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 1 maggio 2021) Ultima gara in programma di questo trentacinquesimo turno di Ligue 1 che vede la terza forza del torneosfidare la quarta in classifica. Ci pensa Ben Yedder a segnare il gol vittoria contro l’Angers e a dare ai monegaschi tre punti fondamentali nella corsa al titolo. Con la sconfitta delnello scontro diretto i InfoBetting: Scommesse Sportive e

... SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite) 21.00 Valencia - Barcellona (Liga) - DAZN Monaco-Lione (Ligue 1) - DAZN e DAZN1 Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming ...Altra giornata decisiva in Ligue 1: oggi PSG e Lille si affrontano a distanza per decretare chi andrà a dormire da prima della classe.Lille-Nizza è una partita di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: pronostici, analisi, probabili formazioni e streaming.