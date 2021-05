Monaco-Lione domenica 2 maggio | ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Kovac con 5 assenze | Garcia senza Slimani e Benlamri

(Di sabato 1 maggio 2021) Ultima gara in programma di questo trentacinquesimo turno di Ligue 1 che vede la terza forza del torneosfidare la quarta in classifica. Ci pensa Ben Yedder a segnare il gol vittoria contro l’Angers e a dare ai monegaschi tre punti fondamentali nella corsa al titolo. Con la sconfitta delnello scontro diretto i InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportface2016 : #MonacoLione , le formazioni ufficiali - infobetting : Monaco-Lione (domenica 2 maggio, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, - mikelelomb : @BaddHandss Stasera mi vedo Monaco Lione... o Valencia Barcellona. La sera dello scudetto di quelli.... evito ogni… - infoitsport : Ligue 1, il big match Monaco-Lione vale una stagione - CalcioPillole : Dopo le vittorie di PSG e Lille, con quest'ultima che mantiene il privato, in #Ligue1 si gioca quest'oggi il big ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Lione

Infobetting

Le formazioni ufficiali di, match valido per la trentacinquesima giornata della Ligue 1 2020/2021. Allo Stade Louis II va in scena il big match di giornata, che potrà dire molto sul futuro della stagione. In ......delsi è concluso con l'eliminazione ai quarti di finale contro il Paris Saint - Germain, a sua volta battuto dal Barça. Per quanto riguarda il Chelsea, ha sconfitto il Bayernai quarti, ...Calcio: ecco le formazioni ufficiali di Monaco-Lione, valevole per la trentacinquesima giornata di Ligue 1 2020/2021 ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; È notizia di solo qualche settimana fa l’inizio della collaborazione professionale tra il famosissimo Toni Nadal, zio di Rafa, e il giovane Fé ...