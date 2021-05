Milly Carlucci annuncia un nuovo giudice a Ballando con le stelle | Sarà una conduttrice bellissima | L’indiscrezione

(Di sabato 1 maggio 2021) Si avvicina la nuova edizione di ‘con le’, e sono diverse le indiscrezioni che si stanno inseguendo su cast e possibili nuovi giudici(Gettyimages)In tantissimi sono in trepidante attesa per il ritorno di ‘con le‘, uno dei programmi di punta delle reti Rai. Da anni questo format tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo, impegnati ad apprezzare quelle che sono le performance di personaggi famosi che si dilettano con il ballo. Il tutto, ovviamente, accompagnati da professionisti che provano a dare ulteriore valore alle esibizioni del volti noti. Il tutto sotto l’attenta supervisione di, una delle conduttrici più apprezzate all’interno del panorama televisivo italiano. Nel ...

Non sembra essere finita bene tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro . L'ex concorrente di Ballando con le stelle e il ballerino diavevano 'incendiato' l'edizione 2020 a suon di esibizioni sensuali, video ammiccanti dietro le quinte, parole dolcissime sui social e gossip scatenato . "Contratto messo nero su bianco".A Ballandoriesce a farti sentire una principessa anche se sei il brutto anatroccolo, è una donna eccezionale e ti fa sentire immersa in questo magico mondo. Nel frattempo, per la ...Raimondo Todaro rivela in un'intervista cosa è accaduto con Elisa Isoardi dopo Ballando con le stelle: le dichiarazioni del ballerino.Samanta Togni, ballerina, insegnante di ballo e conduttrice televisiva, nonché storico volto di 'Ballando con le Stelle', è entrata ufficialmente negli ...