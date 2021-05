Milan | Theo Hernandez | «Vogliamo la Champions League per i tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 maggio 2021) Intervistato da DAZN al termine del match trae Benevento,ha commentato la prestazione dei rossoneri Intervistato al termine della partita ai microfoni di DAZN,ha commentato la prestazione delcontro il Benevento. Le dichiarazioni del francese. «Abbiamo giocato una gran partita. Siamo molto felici della vittoria e molto contento per i tre punti, stiamo crescendo. Il nostro obiettivo è arrivare in, non sempre siamo stati brillanti ma siamo ancora in corsa. Essere stati campioni d’inverno ci ha dato la spinta,dare il massimo anche al fianco dei nostriche ci supportano sempre. L’esultanza? Dedicata per un amico di Madrid». L'articolo ...