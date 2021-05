Milan, obiettivo De Paul: offerto Hauge come contropartita (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan punta Rodrigo De Paul per la prossima stagione ed offre all’Udinese soldi e Hauge come contropartita tecnica Mancano cinque giornate al termine del campionato, ed il Milan, dopo essere stato in testa per buona parte della stagione, rischia di non qualificarsi neanche in Champions League. In attesa di capire in che competizione europeo giocheranno i rossoneri il prossimo anno, la dirigenza è già al lavoro sul mercato, dove l’obiettivo primario è di acquistare un centrocampista dai piedi buoni. L’obiettivo n.1 per ricoprire quel ruolo è Rodrigo De Paul. Le trattative per il rinnovo di Calhanoglu si fanno sempre più complicate, ed il Milan comincia a pensare alla possibilità di lasciar partire il turco per ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Ilpunta Rodrigo Deper la prossima stagione ed offre all’Udinese soldi etecnica Mancano cinque giornate al termine del campionato, ed il, dopo essere stato in testa per buona parte della stagione, rischia di non qualificarsi neanche in Champions League. In attesa di capire in che competizione europeo giocheranno i rossoneri il prossimo anno, la dirigenza è già al lavoro sul mercato, dove l’primario è di acquistare un centrocampista dai piedi buoni. L’n.1 per ricoprire quel ruolo è Rodrigo De. Le trattative per il rinnovo di Calhanoglu si fanno sempre più complicate, ed ilcomincia a pensare alla possibilità di lasciar partire il turco per ...

gigiodonna1 : Concentrati, determinati e pronti. Vogliamo e possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Daremo tutto ?????? Forza Mil… - AntoVitiello : Tifosi del #Milan oggi a #Milanello per incitare la squadra. Lo striscione: 'L’obiettivo viene prima di qualsiasi d… - GiancarloFusco : Il #Milan contro il #Benevento ha un unico obiettivo: vincere! Il mio articolo per @RadioRossonera ????… - infoitsport : Calciomercato Milan, obiettivo Vlahovic: la Fiorentina fa il prezzo - FinallyDuivel : Oggi partita fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo, ma anche quella del Milan di stasera è importante.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan obiettivo Diretta/ Inter Sassuolo Primavera (risultato 0 - 0) video streaming tv: si gioca! ... dopo il successo interno contro il Cagliari i nerazzurri si sono avvicinati come da obiettivo alla ...sempre in lotta per i play off il Sassuolo che dopo 2 pareggi consecutivi contro Lazio e Milan ha ...

Inter vince lo scudetto se: le combinazioni per diventare campioni d'Italia 2021 L'obiettivo scudetto è a un passo. Dopo due pareggi di fila, l'Inter ha ripreso la marcia vincente lo ... La sconfitta del Milan nel Monday Night ha reso ancora più in discesa la strada per i nerazzurri ...

Calciomercato Milan, obiettivo Vlahovic: la Fiorentina fa il prezzo Calcio News 24 Calciomercato Roma, Sarri si avvicina: il Tottenham pensa all’ex obiettivo Dopo essere stato più volte vicino al Milan, Ralf Rangnick è stato nel recente passato accostato anche alla Roma, ma ora il Tottenham sembra il club più vicino ...

Dove vedere Milan-Benevento: probabili formazioni, orari e tv Pioli ritrova Romagnoli e Ibrahimovic e preferisce Leao a Rebic sulla trequarti. Inzaghi, alla prima da avversario a San Siro dei rossoneri da quando allena, punta tutto sull'ex di giornata Lapadula ...

... dopo il successo interno contro il Cagliari i nerazzurri si sono avvicinati come daalla ...sempre in lotta per i play off il Sassuolo che dopo 2 pareggi consecutivi contro Lazio eha ...L'scudetto è a un passo. Dopo due pareggi di fila, l'Inter ha ripreso la marcia vincente lo ... La sconfitta delnel Monday Night ha reso ancora più in discesa la strada per i nerazzurri ...Dopo essere stato più volte vicino al Milan, Ralf Rangnick è stato nel recente passato accostato anche alla Roma, ma ora il Tottenham sembra il club più vicino ...Pioli ritrova Romagnoli e Ibrahimovic e preferisce Leao a Rebic sulla trequarti. Inzaghi, alla prima da avversario a San Siro dei rossoneri da quando allena, punta tutto sull'ex di giornata Lapadula ...