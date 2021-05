Milan | Maldini | “Assenza di Ibrahimovic pesante Rinnovi dei top? Tutto passa dalla Champions”

Leggi su mediagol

(Di sabato 1 maggio 2021) Ilè in campo nell'anticipo contro il Benevento.VIDEO-Benevento, il doppio ex Nocerino: “Pioli attento ad Inzaghi!”La squadra rossonera dopo una prima parte di stagione formidabile è scesa di livello e nelle ultime settimane ha messo a repentaglio la qualificazione alla prossimaLeague. Il match di stasera diventa un viatico fondamentale per continuare a sognare la qualificazione, ma i campani piombati nelle zone più tenebrose della classifica sono costretti a giocare con la massima attenzione. A pochi minuti dall'inizio del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn il dirigente dei rossoneri Paolo.L'ex difensore delha sottolineato come l'disi sia fatta sentire: "Le critiche sono dovute ai ...