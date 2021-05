Milan-Benevento 2-0 | ritorno alla vittoria e di nuovo zona Champions

(Di sabato 1 maggio 2021) A San Siro,finisce 2-0 per la squadra di Pioli: decidono Calhanoglu ed Hernandez. Sanniti sempre più giù Un gol per tempo esi conclude col punteggio di 2-0 per i ragazzi di Pioli che tornano al successo e risalgono in, in attesa dei match domenicali. Decidono le reti di Calhanoglu al 7? ed il raddoppio di Theo Hernandez allo scoccare dell’ora di gioco. Un risultato che ridà morale aldopo una settimana difficile post il pesante ko in casa della Lazio di lunedì. Nonostante tante occasioni sprecate ed un super-Montipò da fronteggiare, i rossoneri mettono subito la testa avanti e chiudono la pratica con il raddoppio prima del momento cruciale del match. Il– all’ennesima sconfitta – ...

MILANO -finisce 2 - 0: al 6' Calhanoglu sblocca la gara e al 60' Hernandez raddoppia. I rossoneri sono secondi in attesa di vedere le loro concorrenti mentre i giallorossi restano in piena ...22.44 Calcio,ilsupera 2 - 0 ilIltorna al successo dopo due ko e tiene viva la sua corsa Champions: al Meazza 2 - 0 al, sempre più risucchiato in piena zona retrocessione. La partita si sblocca presto: al ...Vittoria importantissima in chiave corsa Champions per il Milan. I rossoneri riscattano il momento no e piazzano un 2-0 fondmentale contro il Benevento. Calhanoglu e Theo Hernandez siglano i due gol ...Le pagelle di Milan-Benevento, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A. Ritorno alla vittoria per i rossoneri, Calhanoglu torna decisivo ...