Milan - Benevento 2 - 0 | il commento al risultato della partita

(Di sabato 1 maggio 2021) ROMA - Calhanoglu e Theo Hernandez bastano e avanzano aldi Pioli per ritrovare il sorriso in campionato dopo due sconfitte consecutive e per rilanciarsi nella corsa alla zona Champions. Il 2 - ...

SkySport : MILAN-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (6') ? #TheoHernandez (60') ? ? - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Prova convincente del #Milan che supera 2-0 il #Benevento a #SanSiro con una decina di occasioni limpide da rete (si pote… - pazzodicalcio : Al Milan è andata bene che aveva contro il Benevento, contro una squadra più forte ne prendeva 3. Squadra troppo lu… - hoodiesa7va : @dello__98 @Valerio08191279 Eh ma grazie al cazzo porcodio... Nel garbage time di Milan Benevento... -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

VIVO - Dopo l'1 - 0, frac'erano 38 punti di differenza, in campo questa distanza si è vista sul piano tecnico non sul piano del temperamento, del ritmo e della ...Su la testa. Ilriparte, batte il2 - 0 e si lascia alle spalle, almeno per qualche giorno, la doppia batosta con Sassuolo e Lazio che ha maledettamente complicato la corsa Champions. Serviva una ...Il Milan torna a vincere e dorme in zona Champions League, il Benevento cade e rimane al terzultimo posto, augurandosi che il Napoli fermi domani il Cagliari, prossimo avversario degli uomini di Inzag ...Al termine della partita vinta 2-0 dal Milan, c’è stato un abbraccio in campo tra la punta rossonera, Zlatan Ibrahimovic e l’attuale mister del Benevento, Pippo Inzaghi. Lo ...