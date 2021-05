Milan, assalto a De Paul: offerta con contropartita all’Udinese (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan è concentrato sul finale di stagione, l’intenzione della squadra di Stefano Pioli è quella di conquistare la qualificazione in Champions League. Dopo una prima parte di stagione veramente eccezionale, i rossoneri sono crollati dal punto di vista della condizione e la classifica adesso è in bilico. Le prossime partite saranno fondamentali, la dirigenza sta programmando il futuro ma sarà importante raggiungere l’obiettivo quarto posto. La squadra è competitiva, può contare su calciatori chiave in determinati ruoli e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella dal punto di vista fisico ma soprattutto tecnico. Il Milan è già attivo in vista della sessione estiva. Il Milan su De Paul Foto di Carmelo Imbesi / AnsaIl Milan si è messo in fila per Rodrigo De Paul. Il calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 maggio 2021) Ilè concentrato sul finale di stagione, l’intenzione della squadra di Stefano Pioli è quella di conquistare la qualificazione in Champions League. Dopo una prima parte di stagione veramente eccezionale, i rossoneri sono crollati dal punto di vista della condizione e la classifica adesso è in bilico. Le prossime partite saranno fondamentali, la dirigenza sta programmando il futuro ma sarà importante raggiungere l’obiettivo quarto posto. La squadra è competitiva, può contare su calciatori chiave in determinati ruoli e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella dal punto di vista fisico ma soprattutto tecnico. Ilè già attivo in vista della sessione estiva. Ilsu DeFoto di Carmelo Imbesi / AnsaIlsi è messo in fila per Rodrigo De. Il calciatore ...

