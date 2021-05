Migranti picchiati e riportati nei centri di detenzione | il lavoro della guardia costiera libica documentato da Sea Watch – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 1 maggio 2021) La navesi avvicina a un gommone carico di. Uno degli agenti sale a bordo dell’imbarcazione di fortuna e inizia a picchiare le persone con un bastone. Poi vengonoindietro, in Libia, dove ad attenderli ci sono i campi diche le autorità usano per gestire i flussi migratori dall’Africa centrale. Non sono supposizioni, ma quanto riportato dalla Ong tedesca Seache ha pubblicato unatestimonianza di quanto accaduto in mare nelle ultime ore. April 30, 2021 In quei momenti l’ong era impegnata nel soccorso di 44 persone in zona Sar, a 45 miglia a largo di Al-Zawiya. «Prima del soccorso – raccontano a La Stampa dalla Sea ...