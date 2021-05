“Migranti picchiati da guardia costiera libica”, la denuncia di Sea Watch (Di sabato 1 maggio 2021) Migranti picchiati dalla guardia costiera libica. E’ la denuncia che Sea Watch affida ad un video pubblicato sui social. “Ecco come si svolge un’intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell’inferno da cui fuggivano”, si legge nel messaggio abbinato al video. “L’equipaggio di SeaWatch 4 ne è stato testimone e ha documentato i fatti con queste immagini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021)dalla. E’ lache Seaaffida ad un video pubblicato sui social. “Ecco come si svolge un’intercettazione della cosiddetta. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell’inferno da cui fuggivano”, si legge nel messaggio abbinato al video. “L’equipaggio di Sea4 ne è stato testimone e ha documentato i fatti con queste immagini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

