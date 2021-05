Advertising

CorriereQ : Migranti: centinaia riportati in Libia da Guardia costiera - svirgola2 : @info_zampa @PMO_W @dantecorneli @MelgerTina @Pinzie @MallardGio @StalinZio @AntonellaColoru @GeneraleCujkov… - IPCentre_ : Quando la pandemia ha colpito il mondo lo scorso anno, l'India si è preparata. Modi ha annunciato un improvviso bl… - NCLGraziani : RT @Mirkosway74: 'L' Umbria da oggi é fascista' cit.Vauro 'Parigi è la capitale d'Italia' cit. Fazio 'Soros é un filantropo.' cit. Parenzo… - brunieradino : @matteosalvinimi @matteosalvinimi La pandemia prima o poi passerà, ma il tradimento della tua parola alleandoti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti centinaia

ANSA Nuova Europa

sempre su Twitter scrive che "oggi circa 450sono stati intercettati e rimpatriati in Libia". "Disperati, scalzi, stanchi e maltrattati, sono stati condotti in detenzione arbitraria dove ...... sono tornati a vivere: con il sovranismo, in ottica anti - Ue e anti -, con la pandemia, ... È una lunga storia, fatta di battaglie di secoli fa e trattati rimasti in vigore perdi ...Sempre sul Crescentone potrebbero arrivare anche i migranti, partiti alle 10 di mattina ... c’è la salita alla Basilica di San Luca, centinaia di bolognesi si ritroveranno in un luogo blindato ...Oltre 5.500 persone sono state rimpatriate in Libia dal gennaio 2021 ricorda l'Unhcr, mentre Safa Msehli. portavoce di Un Migration. sempre su Twitter scrive che "oggi circa 450 migranti sono stati in ...