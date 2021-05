Michelle Hunziker, Eros (imbarazzato) parla del loro amore (Di sabato 1 maggio 2021) Eros Ramazzotti ospite di Felicissima Sera è tornato a parlare dell’amore per Michelle Hunziker. Una love story importante, segnata dalle nozze e dalla nascita della figlia Aurora. Era il 1995 quando una giovanissima Michelle incontrò per la prima volta il cantante dopo un concerto a Milano. Tre anni dopo si sarebbero sposati con una romantica cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, fra brani gospel e commozione. Poi la crisi e l’addio nel 2002 con il divorzio definitivo arrivato nel 2009. Da allora sono trascorso diversi anni, ma a unire Eros e Michelle c’è ancora Aurora, la primogenita della coppia a cui entrambi sono legatissimi. Proprio lei su Instagram ha raccontato di seguire l’ospitata del padre a Felicissima Sera. Durante lo show ... Leggi su dilei (Di sabato 1 maggio 2021)Ramazzotti ospite di Felicissima Sera è tornato are dell’per. Una love story importante, segnata dalle nozze e dalla nascita della figlia Aurora. Era il 1995 quando una giovanissimaincontrò per la prima volta il cantante dopo un concerto a Milano. Tre anni dopo si sarebbero sposati con una romantica cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, fra brani gospel e commozione. Poi la crisi e l’addio nel 2002 con il divorzio definitivo arrivato nel 2009. Da allora sono trascorso diversi anni, ma a unirec’è ancora Aurora, la primogenita della coppia a cui entrambi sono legatissimi. Proprio lei su Instagram ha raccontato di seguire l’ospitata del padre a Felicissima Sera. Durante lo show ...

