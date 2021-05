METEO Italia. Insidie attese anche nella nuova settimana, ecco dove pioverà (Di sabato 1 maggio 2021) METEO SINO AL 7 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Maggio è iniziato con l’Italia spaccata in due. Una forte perturbazione determina precipitazioni diffuse al Settentrione, mentre le regioni del Sud godono degli effetti di un promontorio anticiclonico che comporta METEO più stabile, ma anche soprattutto tanto caldo con temperature che si sono impennate su valori ben superiori alla media grazie a correnti nord-africane. Ci troviamo dinanzi alla fase apicale della calura, dopo una settimana che è trascorsa all’insegna di questa continua contrapposizione tra le correnti instabili e l’aria più calda in seno al promontorio anticiclonico. In questa fase le condizioni METEO assumono sapore persino estivo all’estremo Sud e sulla Sicilia, con punte superiori ai 32 gradi. Evoluzione ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 1 maggio 2021)SINO AL 7 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Maggio è iniziato con l’spaccata in due. Una forte perturbazione determina precipitazioni diffuse al Settentrione, mentre le regioni del Sud godono degli effetti di un promontorio anticiclonico che comportapiù stabile, masoprattutto tanto caldo con temperature che si sono impennate su valori ben superiori alla media grazie a correnti nord-africane. Ci troviamo dinanzi alla fase apicale della calura, dopo unache è trascorsa all’insegna di questa continua contrapposizione tra le correnti instabili e l’aria più calda in seno al promontorio anticiclonico. In questa fase le condizioniassumono sapore persino estivo all’estremo Sud e sulla Sicilia, con punte superiori ai 32 gradi. Evoluzione ...

