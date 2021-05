Meteo Italia al 16 maggio, CALDO forte seguito da BURRASCA (Di sabato 1 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Dopo aver fatto un’attenta valutazione dei modelli matematici possiamo dirvi che arrivano sostanziali conferme circa il trend Meteo climatico della prima metà di maggio. Avevamo parlato di una possibile ondata di CALDO e sembra ampiamente confermata, allo stesso tempo ragionavamo sul fatto che potesse rivelarsi temporanea a seguito del posizionamento delle depressioni provenienti dal Nord Europa poi dal Nord Atlantico. Effettivamente potrebbe essere proprio così, ovvero la fiammata africana potrebbe risultare particolarmente intensa ma allo stesso tempo di breve durata. Sull’intensità ragioneremo in seguito, quel che preme sottolineare è che l’affondo depressionario responsabile dell’impennata anticiclonica potrebbe scavare un profondissimo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 1 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dopo aver fatto un’attenta valutazione dei modelli matematici possiamo dirvi che arrivano sostanziali conferme circa il trendclimatico della prima metà di. Avevamo parlato di una possibile ondata die sembra ampiamente confermata, allo stesso tempo ragionavamo sul fatto che potesse rivelarsi temporanea adel posizionamento delle depressioni provenienti dal Nord Europa poi dal Nord Atlantico. Effettivamente potrebbe essere proprio così, ovvero la fiammata africana potrebbe risultare particolarmente intensa ma allo stesso tempo di breve durata. Sull’intensità ragioneremo in, quel che preme sottolineare è che l’affondo depressionario responsabile dell’impennata anticiclonica potrebbe scavare un profondissimo ...

meteogiornaleit : Troppo CALDO e da SUBITO, il rischio è palese, il Nord Africa è rovente. Italia sempre ai limiti tra differenti mas… - infoitinterno : Previsioni METEO VIDEO di domenica 02 maggio sull'Italia - amini54art : RT @FaithCompassion: Meteo PRIMO MAGGIO, Italia SPACCATA tra TEMPORALI e CALDO AFRICANO. Le PREVISIONI per tutto il WEEKEND - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Maltempo al Nord, al Sud farà caldissimo: le previsioni per il weekend. - DonDieg83214300 : RT @lillydessi: Meteo, previsioni weekend primo maggio: Italia divisa in due, dove pioverà e dove farà caldo - -