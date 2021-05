Meteo d’inizio Maggio stravolto da super temporali. Ne vedremo delle belle (Di sabato 1 maggio 2021) La primavera è ormai nella sua ultima fase ed è stata una stagione estremamente interessante, ricca di colpi di scena. Quando sembrava che lo scenario Meteo si stesse orientando verso un trend di caldo precoce, all’improvviso è cambiato tutto. Era appena trascorsa la Pasqua, quando le condizioni Meteo climatiche sono cambiate e l’impianto circolatorio emisferico si è bruscamente orientato verso schemi più invernali. La neve è addirittura scesa a quote basse, mentre le gelate tardive hanno causato danni all’agricoltura notevoli. Primi violenti temporali della stagioneNegli ultimi giorni d’aprile la primavera si è riappropriata delle sue caratteristiche più consone al periodo. L’Italia è ora contesa fra due distinte circolazioni, una più umida e instabile che interessa il Nord mentre il Sud risente del richiamo d’aria ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 1 maggio 2021) La primavera è ormai nella sua ultima fase ed è stata una stagione estremamente interessante, ricca di colpi di scena. Quando sembrava che lo scenariosi stesse orientando verso un trend di caldo precoce, all’improvviso è cambiato tutto. Era appena trascorsa la Pasqua, quando le condizioniclimatiche sono cambiate e l’impianto circolatorio emisferico si è bruscamente orientato verso schemi più invernali. La neve è addirittura scesa a quote basse, mentre le gelate tardive hanno causato danni all’agricoltura notevoli. Primi violentidella stagioneNegli ultimi giorni d’aprile la primavera si è riappropriatasue caratteristiche più consone al periodo. L’Italia è ora contesa fra due distinte circolazioni, una più umida e instabile che interessa il Nord mentre il Sud risente del richiamo d’aria ...

