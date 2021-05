Melory Blasi è diventata mamma e Ilary di nuovo zia (Di sabato 1 maggio 2021) Melory Blasi è diventata mamma e Ilary finalmente è zia della piccola Jolie. La bimba è nata il 25 aprile ma Melory ci ha messo un po’ di tempo prima di annunciarlo a tutti. Nessun post da parte di Ilary Blasi, strano davvero questo silenzio ma forse la famiglia Totti sta solo rispettando il desiderio di Melory e Tiziano. Hanno voluto godersi i primi giorni con la bimba senza la curiosità di tutti. C’è la prima foto della piccola Panicci, la mano della mamma che tiene la manina della sua piccolina. Tanto rosa e tanta dolcezza. “Il 25 aprile sei arrivata tu amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” il messaggio pubblicato dalla sorella piccola della conduttrice. IL NOME DOLCISSIMO SCELTO PER LA FIGLIA DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 maggio 2021)finalmente è zia della piccola Jolie. La bimba è nata il 25 aprile maci ha messo un po’ di tempo prima di annunciarlo a tutti. Nessun post da parte di, strano davvero questo silenzio ma forse la famiglia Totti sta solo rispettando il desiderio die Tiziano. Hanno voluto godersi i primi giorni con la bimba senza la curiosità di tutti. C’è la prima foto della piccola Panicci, la mano dellache tiene la manina della sua piccolina. Tanto rosa e tanta dolcezza. “Il 25 aprile sei arrivata tu amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” il messaggio pubblicato dalla sorella piccola della conduttrice. IL NOME DOLCISSIMO SCELTO PER LA FIGLIA DI ...

infoitcultura : Ilary Blasi zia, la sorella Melory ha partorito: nome particolare per la bimba - infoitcultura : Ilary Blasi, sua sorella Melory ha partorito: splendida sorpresa per i fan, come si chiama la piccola - zazoomblog : Ilary Blasi zia la sorella Melory ha partorito: nome particolare per la bimba - #Ilary #Blasi #sorella #Melory - zazoomblog : Ilary Blasi sua sorella Melory ha partorito: splendida sorpresa per i fan come si chiama la piccola - #Ilary… - zazoomblog : Ilary Blasi è di nuovo zia è nata Jolie la figlia di sua sorella Melory - #Ilary #Blasi #nuovo #Jolie #figlia -