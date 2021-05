Mattarella: «Il lavoro porterà l’Italia fuori dall’emergenza» (Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente della Republica, Sergio Mattarella, ha deposto stamani, primo maggio 2021, una corona d'allora al monumento dedicato ai caduti sul lavoro. Queste le sue parole: «Il Primo maggio rappresenta un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente della Republica, Sergio, ha deposto stamani, primo maggio 2021, una corona d'allora al monumento dedicato ai caduti sul. Queste le sue parole: «Il Primo maggio rappresenta un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza ile sarà ila portareil Paese da questa emergenza» L'articolo proviene da Firenze Post.

