Matrimonio a prima vista Italia | una sposa del programma si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 maggio 2021) Annalisa Meliota si. I fan storici dicertamente non l’hanno dimenticata. E’ stata infatti una delle spose protagoniste dellaedizione delandata in onda nel 2016. Il marito assegnatole dalera Fabrizio Fiori. Una storia che suscitò molta curiosità per via della considerevole differenza anagrafica tra i due. Era stata proprio Annalisa a manifestare l’esigenza di avere al suo fianco un uomo più grande che potesse infonderle maggiore sicurezza. Ma, nonostante un inizio positivo, tra i due le cose non andarono bene, forse complice anche appunto la differenza di età e di stili di vita. La coppia quindi decise di divorziare e di prendere ...