Masters 1000 Madrid | Thiem e Sinner le insidie per Nadal

Rafa Nadal potrebbe iniziare contro il suo erede Carlos Alcaraz il percorso al Masters 1000 di Madrid. Il maiorchino, testa di serie numero 1 in assenza di Novak Djokovic, non vince il titolo alla Caja Magica dal 2017.

Rafa Nadal potrebbe iniziare contro il suo erede Carlos Alcaraz il percorso aldi Madrid. Il maiorchino, testa di serie numero 1 in assenza di Novak Djokovic, non vince il titolo alla Caja Magica dal 2017. Nella parte alta del tabellone Andrey Rublev, Dominic Thiem ...Lorenzo Musetti sfiderà Radu Albot al primo turno delle qualificazioni aldi Madrid 2021 . L'azzurro dovrà fare i conti con l'ostico avversario moldavo, tenace e difficilmente domo, sebbene non esattamente favorito nel confronto diretto. Musetti tenterà di ...É partito l’ ATP Madrid 2021, torneo di tennis che si terrà nella capitale spagnola fino al 9 maggio: si tratta del secondo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa in cui gareggeranno molti big ...Sorteggiato da pochi minuti il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, e sono già tantissimi gli argomenti di discussione in considerazione degli accoppiamenti. Tre gli azzurri presenti, stan ...