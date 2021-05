Master 1000 Madrid | Musetti e Mager avanti nelle qualificazioni

(Di sabato 1 maggio 2021) Lorenzoe Gianlucahanno vinto i rispettivi incontri di semifinale delleper accedere al tabellone principale deldi. Il carrarese ha battuto in due set Radu Albot e aspetta il vincente tra Thompson e Taberner; il sanremese, che ha sconfitto sempre in due set Egor Gerasimov, se la vedrà con Sandgren o Herbert.sul velluto È durata poco più di un’ora e mezza la partita di, il quale avrebbe anche potuto chiuderla prima. Nel primo set infatti il tennista toscano dà ad Albot un maxi parziale di cinque game a zero, prima di subire un piccolo contro-parziale di 3-0 e infine chiudere il set sul 6-3. Nel secondo set fatica un po’ di più, con il moldavo che nonostante perda subito la ...

Buona partenza nel tabellone cadetto del torneo madrileno per Lorenzo Musetti e Gianluca Mager Esordio sul velluto per Lorenzo Musetti nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Il giovane azzur ...Comincia nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Musetti verso la qualificazione al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista di Carrara ha superato in due set il moldavo Radu A ...