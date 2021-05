Massimo Ceccherini | chi è | età | carriera | curiosità | figli | moglie | vita privata e compagna

Leggi su newsitaliane

(Di sabato 1 maggio 2021) IeriCeccarini è stato ospiti nella trasmissione condotta da Carlo Conti Top Dieci. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul privato dell0attore. CHI Èè nato a Firenze il 23 maggio 1965,o di un imbianchino. Ha debuttato in televisione partecipando a La Corrida di Corrado e per anni ha portato avanti ladel cabarettista a fianco dell’amico Alessandro Paci. Nel 1990 ha la sua prima parte in un film, Benvenuti in casa Gori: da lì un film di successo uno dietro l’altro. In particolar modo,ha raggiunto la popolarità nel 1996 perché è tra i protagonisti del film Il Ciclone con l’amico Leonardo Pieraccioni. Nel 2001 ha vestito i panni di conduttore del Festival di Sanremo e nel 2006 ha ...