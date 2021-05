Marvel | la Fase 4 | ecco tutti i film

(Di sabato 1 maggio 2021) Con Black Widow tornano al cinema i supereroiche compongono la cosiddetta4. La grande battaglia tra gli Avengers e Thanos non ha messo fine alCinematic Universe ma ha solamente chiuso la cosiddetta3. Ora ci sono nuovi, nuovi supereroi, nuove avventure e nuovi nemici che attendono i fan della: il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno del debutto della4 ma, a causa delle chiusure dei cinema per via della pandemia di Covid, il debutto è stato rimandato al 2021. Vediamo ora quali sonodella4 delCinematic Universe. MCU,4: i ...

Advertising

_LuigiJMC : @superdariobros Io penso che in altre annate Nomadland difficilmente avrebbe riscosso tanti consensi. Rimane intere… - achondritee : stasera inizio ufficialmente la fase due della marvel????? - urasamurashima : @cinetavaum A Marvel Caprichando no fanservice nessa fase 4... - spleenaffogato : RT @GdiGardy: Su a Rai Cinema sono completamente ammattiti e hanno annunciato così tanti film tutti insieme che manco un'intera fase del Ma… - lukealb : RT @GdiGardy: Su a Rai Cinema sono completamente ammattiti e hanno annunciato così tanti film tutti insieme che manco un'intera fase del Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Fase

Donna Glamour

... ha quindi pubblicato online un video girato sul set della seriefacendo un riferimento alle notizie riguardanti il nuovo film che dovrebbe vederlo protagonista indi sviluppo. Mackie ha ...The Falcon and the Winter Soldier fa parte dellaQuattro del MCU, e racconta le avventure di ... la recensione dell'episodio finale: il cambiamento è ineluttabileStudios: Assembled è solo ...Ryan Reynolds potrebbe spostare il budget di Deadpool 3 su un progetto legato ai Fantastici Quattro: sarà l'ennesima burla?Ecco le principali differenze tra lo Zeus di Russel Crowe e la versione apparsa in Zack Snyder's Justice League.