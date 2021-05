Marte Marasco: da Sanremo Giovani al palco del Primo Maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Carriera e curiosità sulla giovane artista milanese . (screenshot video)Milanese classe 1995, Marta Marasco, vero nome di Marte Marasco, ha coltivato la passione per la musica sin da bambina e senza dubbio deve dire grazie ai suoi genitori, che erano dei grandi amanti di rock, blues e cantautorato italiano. La sua linea melodica la trova in tarda adolescenza: a sedici anni inizia a seguire lezioni di canto. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Concerto Primo Maggio 2021, i conduttori e gli artisti che si esibiranno Quindi sviluppa una personalissima e del tutto originale chiave interpretativa. Nei suoi primi brani, canta quelli che sono i problemi dell’età che sta vivendo e inizia a esibirsi in ogni posto possibile. La sua idea è che fare musica sia soprattutto ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Carriera e curiosità sulla giovane artista milanese . (screenshot video)Milanese classe 1995, Marta, vero nome di, ha coltivato la passione per la musica sin da bambina e senza dubbio deve dire grazie ai suoi genitori, che erano dei grandi amanti di rock, blues e cantautorato italiano. La sua linea melodica la trova in tarda adolescenza: a sedici anni inizia a seguire lezioni di canto. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Concerto2021, i conduttori e gli artisti che si esibiranno Quindi sviluppa una personalissima e del tutto originale chiave interpretativa. Nei suoi primi brani, canta quelli che sono i problemi dell’età che sta vivendo e inizia a esibirsi in ogni posto possibile. La sua idea è che fare musica sia soprattutto ...

stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Marte Marasco al Primo Maggio di Roma 2021 con il contest 1MNEXT: «Un… - AllMusicItalia : Marte Marasco , due anni dopo Sanremo Giovani, salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio come vincitrice del… - Paoletta_F : RT @RevenewsI: Sul palco del Concerto del @primomaggioroma #1M2021 c’è Marte Marasco, uno dei tre vincitori del contest per emergenti #1MNE… - RevenewsI : Sul palco del Concerto del @primomaggioroma #1M2021 c’è Marte Marasco, uno dei tre vincitori del contest per emerge… - ricordosospeso : RT @primomaggioroma: Finalista #1MNEXT2021 sarà sul palco #1M2021 Marte Marasco! -