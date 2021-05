Marotta: “Sappiamo cosa vuol dire vincere. Siamo vicini a farlo e oggi c’è la giusta tensione” (Di sabato 1 maggio 2021) L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone: “Sensazioni positive, ma non abbiamo raggiunto ancora nulla. Non è scaramanzia, è la realtà dei fatti. Dobbiamo superare questo esame.Il presidente è tornato per parlare del futuro, ora Siamo tutti concentrati sul finale di campionato e ha trovato un gruppo compatto, grande merito è dell’allenatore.Conte ha valorizzato al massimo i giocatori che ha avuto a disposizione, Sappiamo cosa vuol dire vincere, ora Siamo vicini a farlo e Siamo qui con la giusta tensione”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) L’ad dell’Inter, Beppe, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone: “Sensazioni positive, ma non abbiamo raggiunto ancora nulla. Non è scaramanzia, è la realtà dei fatti. Dobbiamo superare questo esame.Il presidente è tornato per parlare del futuro, oratutti concentrati sul finale di campionato e ha trovato un gruppo compatto, grande merito è dell’allenatore.Conte ha valorizzato al massimo i giocatori che ha avuto a disposizione,, oraqui con la”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gabry_1965 : #Juventus, oggi lo sappiamo: l'acquisto di #CR7 + la cacciata di #marotta + quella di #Allegri e la raffinata regia… - andr_maron33 : @SalpadrinoT A scelta di Allegri significherebbe fare un repulisti della dirigenza (sappiamo che lo cacciarono Nedv… - iamlazarperovic : @andfavara Indubbiamente Marotta è il migliore, lo dice la sua carriera. Sul nome straniero boh. Se guardo le alt… - fontanelino : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - manila_45 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… -