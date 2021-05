Marotta: “La leadership di Conte si è vista tantissimo. Qualsiasi mela marcia sarebbe stata isolata” (Di sabato 1 maggio 2021) L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone: Zhang è tornato a Milano, come lo ha trovato?“È tornato approfittando di questa apparente tranquillità post-Covid per vivere con noi questo finale di campionato. Poi parleremo di futuro. Ora siamo tutti concentrati su questa partita. Devo dire che ha ritrovato un gruppo compatto grazie alle motivazioni e agli obiettivi chiari dati da Conte”. Capitolo stipendi. I giocatori avrebbero potuto mettervi in difficoltà e invece non l’hanno fatto…“Abbiamo a che fare con professionisti veri, non abbiamo avuto casi particolari in questi due anni. Il lavoro di Conte è stato difficile, ma la sua leadership si è vista tantissimo e tutti hanno seguito il credo dell’allenatore. Non c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) L’ad dell’Inter, Beppe, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone: Zhang è tornato a Milano, come lo ha trovato?“È tornato approfittando di questa apparente tranquillità post-Covid per vivere con noi questo finale di campionato. Poi parleremo di futuro. Ora siamo tutti concentrati su questa partita. Devo dire che ha ritrovato un gruppo compatto grazie alle motivazioni e agli obiettivi chiari dati da”. Capitolo stipendi. I giocatori avrebbero potuto mettervi in difficoltà e invece non l’hanno fatto…“Abbiamo a che fare con professionisti veri, non abbiamo avuto casi particolari in questi due anni. Il lavoro diè stato difficile, ma la suasi èe tutti hanno seguito il credo dell’allenatore. Non c’è ...

